Губернатор Ставрополья представил нового главу комитета по пищевой и перерабатывающей промышленности

До этого Полюбин работал на должности заместителя министра сельского хозяйства края

Губернатор Ставрополья назначил нового руководителя регионального комитета по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию. Этот пост занял Денис Полюбин. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

До этого Полюбин работал на должности заместителя министра сельского хозяйства края.

Напомним, 6 ноября 2020 года возглавлявшая комитет Галина Миронычева была освобождена от занимаемой должности в связи с выходом на пенсию.

Ранее губернатор Ставрополья призвал отказаться от проведения новогодних торжеств в краевых органах власти в связи со сложной эпидемиологической ситуацией. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

– Сегодня самое главное – защитить здоровье людей. Поэтому разумным будет отметить новогодние праздники в семейном формате, без проведения торжественных мероприятий, – прокомментировал Владимир Владимиров.

Губернатор также дал установку по отмене массовых новогодних мероприятий в территориях главам муниципальных образований Ставрополья.