На Ставрополье с 2021 года планируют начать вакцинацию против коронавируса

Жителей Ставрополья просят при появлении клиники ОРВИ: повышении температуры, боли в горле, общем недомогании, насморке, затрудненном дыхании, не посещать работу, учебу, детские дошкольные учреждения Фото: Иван МАКЕЕВ

На Ставрополье продолжается прививочная кампания против гриппа: вакцинировано 931198 человек, в том числе 258767 детей. Об этом сообщает пресс-служба краевого управления Роспотребнадзора.

В условия сложившейся эпидемиологической обстановки крайне важно соблюдать меры профилактики заражения вирусами гриппа и ОРВИ, в т.ч. COVID-19: носить защитные маски, тщательно мыть руки, пользоваться любыми доступными антисептическими средствами для обработки рук.

Жителей Ставрополья просят при появлении клиники ОРВИ: повышении температуры, боли в горле, общем недомогании, насморке, затрудненном дыхании, не посещать работу, учебу, детские дошкольные учреждения. А вместо этого, вызвать на дом врача и выполнять назначенное лечение.

Управление Роспотребнадзора по Ставропольскому краю обращает внимание жителей края на важность проведения иммунизации против гриппа до начала эпидемического сезона заболеваемости.

Что касается вакцинации против коронавируса, то она стартует в нашем регионе с 2021 года.