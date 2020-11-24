В Ставрополе 26 ноября некоторые улицы останутся без света

Более подробную информацию можно узнать по телефонам: 009, 26-03-00, 29-12-35 Фото: Виктория ЛЕШУКОВИЧ

В Ставрополе 26 ноября с 09:00 до 16:00 жители нескольких улиц временно останутся без света.

Отключение электроэнергии связано с проведением неотложных ремонтных работ в трансформаторной подстанции, питающей эту часть города.

В зону отключения попадут следующие адреса: пр. Ключевой, 2-60, 3-59, ул. Парижской Коммуны, 18-34, 19-31, 31, 38 А; Чапаевский, 24; ул. Окраинная; ул. Украинская, ул. Радужная, 3, 7/12, 8, 10, 12, 32; ул. Дружная; ул. Бакинская, 1-17, 4-16, 35-39, 41-47, ул. Приречная;ул. Приовражная; ул. Революционная, 26, 43.

Более подробную информацию можно узнать по телефонам: 009, 26-03-00, 29-12-35.