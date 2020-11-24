На Ставрополье пенсионерка с инсультом несколько дней пролежала на полу в квартире

Рано утром в гости к пенсионерке, проживающей в Невинномысске, пришла соседка. Она долгое время присматривает за бабушкой. Соседка стучала и звонила в квартиру, но дверь, закрытую изнутри на щеколду, никто не открывал.

Женщина заподозрила, что с пенсионеркой что-то случилось, и позвонила в «112». На выезд приехали спасатели, полицейские и медики.

Экстренное реагирование помогло сохранить пострадавшей жизнь. Когда спасатели вскрыли замок, в одной из комнат на полу лежала хозяйка квартиры.

Медики оказали пострадавшей помощь. Предположительно, у женщины случился инсульт. Сейчас она находится в городской больнице. Об этом сообщает пресс-служба ПАСС СК.