На Ставрополье пожилой инвалид оказался «заложником» в собственном доме

Фото: пресс-служба ПАСС СК

Инцидент произошел в села Красногвардейском Ставропольского края. Помощь потребовалась 68-летнему мужчине, который не может самостоятельно ходить и использует инвалидную коляску.

Осуществляя обход, социальный работник не обнаружила своего подопечного дома. Когда женщина начала осматривать двор, она увидела мужчину в огороде.

Его инвалидная коляска застряла в грязи, выбраться из ловушки пострадавший не мог. Женщина попыталась сама вытащить коляску, но попытки были тщетными.

На помощь приехали спасатели и на руках вынесли мужчину. А после привели в порядок его инвалидную коляску. Об этом сообщает пресс-служба ПАСС СК.

Неизвестно, сколько еще он мог провести в «заточении» на холоде, если бы не бдительность социального работника и экстренное прибытие пассовцев.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что на Ставрополье маршрутка с пассажирами застряла в сугробе. Внутри также находились дети. Добраться до маршрутки было сложно даже пожарным на их мощном Урале.