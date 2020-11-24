Северный Кавказ
Еще
Радио
Северный Кавказ
Еще
Радио
Северный Кавказ
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Происшествия

На Ставрополье 25 ноября прогнозируются сильный снег, туман, гололед

Людям, страдающим сердечно сосудистыми и астматическими заболеваниями, советуют воздержаться от выхода на улицу
Ася АСРЯНАся АСРЯН
КомментироватьОставить комментарий
Автолюбителям также следует отказаться от лишних перестроений, обгонов, опережений

Автолюбителям также следует отказаться от лишних перестроений, обгонов, опережений

Фото: Артем ЛЕНЦ

По данным Ставропольского Гидрометцентра, 25 ноября в регионе ожидаются сильный снег, туман, гололед, налипание мокрого снега, ночью и утром на дорогах гололедица. Об этом сообщает пресс-служба краевого управления МЧС России.

Людям, страдающим сердечно сосудистыми и астматическими заболеваниями, советуют воздержаться от выхода на улицу.

Пешеходам - быть предельно внимательными при переходе улиц и дорог. Водителям рекомендуют снизить скорость движения и строго соблюдать правила дорожного движения.

Автолюбителям также следует отказаться от лишних перестроений, обгонов, опережений.

ЧП