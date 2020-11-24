На Ставрополье 25 ноября прогнозируются сильный снег, туман, гололед

Автолюбителям также следует отказаться от лишних перестроений, обгонов, опережений Фото: Артем ЛЕНЦ

По данным Ставропольского Гидрометцентра, 25 ноября в регионе ожидаются сильный снег, туман, гололед, налипание мокрого снега, ночью и утром на дорогах гололедица. Об этом сообщает пресс-служба краевого управления МЧС России.

Людям, страдающим сердечно сосудистыми и астматическими заболеваниями, советуют воздержаться от выхода на улицу.

Пешеходам - быть предельно внимательными при переходе улиц и дорог. Водителям рекомендуют снизить скорость движения и строго соблюдать правила дорожного движения.

Автолюбителям также следует отказаться от лишних перестроений, обгонов, опережений.