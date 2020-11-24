В Минводах предприятия уничтожили лес на 7 млн рублей

В Минераловодском городском округе накажут две фирмы за уничтожение лесных насаждений. Сумму ущерба оценили в 7,3 млн рублей, передает пресс-служба Прокуратуры Ставропольского края.

Прокуратура организовала проверку после обращения местного жителя. Установлено, что АО «ЦИУС ЕЭС» и РСФ «АРЭН – Стройцентр» уничтожили защитные лесные насаждения, чтобы построить высоковольтную линию.

- В связи с выявленными нарушениями, Ставропольским межрайонным природоохранным прокурором в Минераловодский городской суд направлено исковое заявление о взыскании суммы ущерба в пользу Ставропольского края, - сказано в сообщении.

Рассмотрение иска контролирует в межрайонной природоохранной прокуратуре.