Губернатор прокомментировал нехватку лекарств на Ставрополье

Губернатор Ставропольского края ответил во время «Прямой линии» на вопрос о нехватке лекарств для борьбы с коронавирусом.

- Препараты для борьбы с COVID-19 войдут в перечень жизненно необходимых. Больницы полностью обеспечены лекарствами, а за аптечные сети не могу сказать. Мы долго добивались лекарств именно для больниц. Часто пишут: выписали лекарства, а в аптеках нет. Если лечитесь в частных клиниках, это закономерно. Но в поликлинике должны обеспечить. Я помню, как мы работали с масками - запустили свое производство. С лекарствами будет так же. Надо отстранить спекулянтов и победить ажиотаж, - отметил глава региона.