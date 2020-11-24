Главе Ставрополья пожаловались на нехватку мест в COVID-госпиталях

Житель Ставрополя пожаловался губернатору во время «Прямой линии» на нехватку мест в больницах города. Отметив, что медики предложили госпитализацию в далеко расположенный госпиталь Буденновска. Глава региона отметил, что свободный коечный фонд составляет 20% - весной было 80%, и попросил разъяснить ситуацию министра здравоохранения региона.

- Стартовали с 2803 коек для COVID-пациентов. За короткий промежуток времени добавили еще больше 900 коек. Провели к ним медицинские газы, установили оборудование. В крае сегодня 3769 коек для COVID-пациентов. А до конца года будет 4126 коек, - отметил глава Минздрава СК Владимир Колесников. - Приходится иногда принимать решения, в координационных центрах, при срочной госпитализации везти в ближайшие госпитали. Но не в Буденновск из Ставрополя, а не дальше 25 минут езды.

Министр подчеркнул, что все госпитали края одинаково хорошо оснащены, нет поэтому разницы, где лечиться – в Ставрополе или Солнечнодольске.