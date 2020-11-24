На Ставрополье отказались возвращать дистанционное обучение в школах

Школьники и воспитанники детских садов Ставрополья не вернутся к домашнему обучению. На "Прямой линии" глава региона ответил, что не видит в этом необходимости:

- Решение о введении дистанционного обучения в детсаду и школе принимается, исходя из цифр. Сегодня у нас болеют 216 детей. А в начале второй учебной четверти их было почти 300. Всего в крае болеют 219 учителей, а воспитателей меньше 90. ОРВИ у больше 6 тысяч школьников. Мы контролируем цифры. Поэтому не вводим дистанционное обучение и в ближайшее время вводить не будем.

Но для студентов, отметил губернатор, ограничения рекомендовано продлить до конца ноября. «Возможно, продолжим практику в декабре, но только для студентов», - подчеркнул Владимир Владимиров.