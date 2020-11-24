Ставропольские семьи в ноябре получат выплаты на детей от 3 до 7 лет

На Ставрополье «президентские» выплаты на детей в возрасте от 3 до 7 лет придут в семьи до конца ноября. Об этом губернатору края доложила во время «Прямой линии» глава Минтруда и соцзащиты населения региона.

- Что касается пособий на детей от 3 до 7 лет: нет четкой даты – законом не предусмотрена. До 30 ноября будет выплачена. В декабре – в начале месяца. – заявила министр Елена Мамонотова.

Кроме того, глава министерства труда и социальной защиты населения Ставропольского края отметила, что в этом году местный бюджет выделил денег на социальные контракты в 4 раза больше. И в 2021 году число соцконтрактов увеличится до 8 тысяч, а их сумма вырастит в 2,5 раза.

- Малоимущие семьи обращайтесь, если представляете, как можете улучшить свою жизнь. Специалисты все подскажут, - отметила Мамонтова.