Глава Ставрополья рассказал, на чем край собирается экономить в 2021

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Через два дня на Ставрополье состоится принятие бюджета на будущий год. Губернатор Владимир Владимирова рассказал на «Прямой линии», на чем придется экономить, а какие направления сохранят прежнее финансирование.

- Отсутствие денег на индексацию социальных выплат и зарплату бюджетников – это слух. Если говорить про бюджет: у нас 124 млрд рублей – доходная часть, а 127 – расходная. В этом году дефицит 3 млрд. Заместим переходящими остатками. Планируем профицит на 267 млн, - отметил Владимиров. - Мы обнуляем крупные мероприятия. Планируем всего четыре, которые принесут 700 млн. По направлению строительства переносим 12 млрд рублей. Все социальные обязательства проиндексированы на 100%. Мы сместим программы развития, но пособия и зарплаты бюджетникам выплатим.

Кроме того, губернатор отметил, что хотя краевой центр уже украшают к Новому году, тратят на это дело в 12 раз меньше обычного.

- Я согласен совсем экономить на украшениях. Но живем в очень напряженном мире. Люди просят не отменять елки, устали жить все время в опасениях – нужна отдушина. Городская инфраструктура очень важна. Мы сократили закупку в 12 раз, но радовать надо. От излишеств, конечно, откажемся, - сказал глава Ставрополья.