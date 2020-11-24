Губернатор назвал появление велотерренкура на КМВ своей мечтой

- Фото: Евгения ГУСЕВА

Во время «Прямой линии» губернатор Ставропольского края ответил на вопрос «Комсомольской правды» про открытие на КМВ многокилометрового велотерренкура. Наш корреспондент лично обкатала трассы, чем осталась довольна, но от противников проекта услышала большие опасения о возможном экологическом ударе по курорту. У главы региона «КП» спросила, существует ли какая-то опасность для Кавминвод и что он думает об идее вообще.

- Мы сделали проектную документацию, все экспертизы, провели общественные слушания, услышали просьбу общественников о независимом экологическом исследовании. Опасений нет. Мы лишь задействуем уже существующие дороги на Машуке и Бештау. Мне кажется, это проект будущего. Он принесет еще тысячи рабочих мест, привлечет бизнес. Моя мечта – сформировать единственный такой велотерренкур в мире! И провести у нас всемирный велочемпионат! Мнения «против» сбрасывать не будем. Ведем замеры и разъяснительную работу.

Подробнее о том, что об амбициозном проекте думают экологи, общественники и местные – слушайте в эксклюзивной радиопередаче «КП-Ставрополь».