Губернатор прокомментировал вывод КМВ из собственности Ставрополья

На «Прямой линии» 24 ноября у губернатора Ставропольского края спросили о возможной передаче КМВ в федеральную собственность. Как это уже произошло, со слов автора вопроса, в Краснодарском крае. Глава края назвал новость слухом.

- На нашей повестке или правительства РФ не стоит обсуждение этой темы. В Краснодарском крае это касается единого проекта «Сириус». Нужно говорить с теми, кто будирует вопрос. Его просто нет. Это слухи, - заверил Владимир Владимиров.

Похожий ответ глава региона дал на вопрос о выводе курорта из собственности Ставрополья на летней «Прямой линии».