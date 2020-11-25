На Ставрополье за сутки от COVID-19 скончались пять человек

За последний день диагноз подтвердился еще у 222 человек. Число зараженных в регионе достигло 26579 Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

На Ставрополье за прошедший день еще 130 человек выписали из-под меднаблюдения в связи с выздоровлением. Таким образом, число тех, кто смог преодолеть болезнь составляет сейчас 23,8 тысячи человек.

- Медики делают все, что в их силах для спасения людей. Но в отдельных случаях противостоять вирусу оказывается особенно трудно. Он забирает жизни, - сообщил губернатор региона.

Так, за сутки от коронавируса скончались еще пять человек. А за весь период пандемии – 520. Владимир Владимиров выразил глубокие соболезнования родным и близким этих людей.

За последний день диагноз подтвердился еще у 222 человек. Число зараженных в регионе достигло 26579.