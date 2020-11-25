Житель Ставрополья ответит за ДТП, в котором пострадали двое полицейских

Фото: пресс-служба СКР России по Ставрополью

66-летний житель Петровского округа подозревается в нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств. Об этом сообщает пресс-служба краевого управления Следственного комитета России.

По данным ведомства, утром 28 сентября подозреваемый был за рулем «ВАЗ 21074».

Он ехал по автодороге «Светлоград-Благодарный-Буденновск» со стороны города Светлограда.

При повороте налево в село Сухая Буйвола мужчина не уступил дорогу ехавшему по встречной полосе автомобилю «ВАЗ 217030», которым управлял 28-летний участковый уполномоченный полиции и отдела по делам несовершеннолетних ОМВД России по Петровскому городскому округу.

В качестве пассажира в этом автомобиле также был 31-летний полицейский. Правоохранители находились при исполнении служебных обязанностей и направлялись в отдел МВД России по Петровскому округу.

В результате ДТП сотрудникам полиции причинен тяжкий вред здоровью. Уже назначен ряд экспертиз. Расследование уголовного дела продолжается.