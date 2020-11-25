В Карачаево-Черкесии открылся центр по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма

Фото пресс-службы главы КЧР.

Центр открылся на базе Аграрно-технологического колледжа. Здесь подготовлены специалисты, которые будет проводить обучение детей, родителей и педагогов. В центр переданы оборудование, передвижной комплекс технических и методологических инструментов.

Проект реализуется Российским союзом автостраховщиков (РСА) совместно с Госавтоинспекцией МВД России при поддержке Министерства просвещения РФ, Министерства транспорта России и ООО «ДБО».

- В Карачаево-Черкесии и других регионах работа центров будет продолжена в долгосрочной перспективе. Это один из ключевых проектов национального масштаба, благодаря которому формируется новое поколение участников дорожного движения, знающих и соблюдающих ПДД. Тем самым постепенно решается стратегическая задача по изменению культуры поведения в транспортной среде, что ведет к минимизации рисков для всех участников дорожного движения, - пояснил гендиректор ООО «ДБО» Вадим Мельников.

На территории России это 54-й по счету Центр, который открывается в рамках реализации всероссийской программы, направленной на снижение числа дорожных аварий с участием детей и подростков. На базе инновационных центров проводится обучение детей, начиная с 5 лет, родителей и педагогов правилам дорожного движения и безопасному поведению в транспортной среде.

С 2017 по 2019 годы программа охватила 39 регионов России, в которых были открыты и действуют учебно-методические центры по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. До конца 2021 года центры откроются еще в 46 регионах России, и таким образом проект охватит уже всю страну.

Отличительная особенность проекта - мобильные автоплощадки (автогородки) с фирменным названием «Лаборатория безопасности». Специализированные ярко-желтые автобусы выезжают в региональные населенные пункты, в том числе самые отдалённые, и собирают детей на уроки по безопасному поведению на дороге. Оборудование автобуса позволяет моделировать дорожные ситуации и обучать поведению на дороге в условиях, которые максимально приближены к реальным.

Благодаря этой методике проект имеет максимально широкую географию охвата в каждом регионе и высокий уровень эффективности по обучению подрастающего поколения. С 2018 по 2019 годы обучение на базе автогородков прошли 349 529 детей и 46 820 взрослых.