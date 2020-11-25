На Ставрополье глава округа подставил заместителя фальшивым приказом

Уголовное дело против главы Советского городского округа передали в суд. Чиновника обвиняют в фальсификации документов, передает пресс-служба Прокуратуры Ставропольского края.

Глава округа приказал подчиненным "задним числом" изготовить приказ о возложении обязанностей на своего заместителя. Таким образом чиновник пытался избежать административной ответственности. Когда шло разбирательства по поводу правонарушения, приказ выступал в качестве доказательства невиновности руководителя округа. Решение суда о наказании заместителя отменено.

- Главу обвиняют в совершении преступлений, предусмотренных статьями "Злоупотребление должностными полномочиями" и "Фальсификация доказательств по делу об административном правонарушении". Расследование дела завершено, материалы с утвержденным обвинительным заключением переданы в суд, - сказано в сообщении прокуратуры.