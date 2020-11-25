На Ставрополье сотрудники детских садов сдают тест на коронавирус

Министр образования Ставропольского края доложил губернатору о том, что сотрудники детских садов продолжают сдавать тест на коронавирус Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Министр образования Ставропольского края доложил губернатору о том, что сотрудники детских садов продолжают сдавать тест на коронавирус.

- Эта работа уже начата, - доложил он, - ее планируется завершить в начале декабря.

Ранее в соцсетях был опубликован видеоролик из городской поликлиники в Минеральных Водах, где рабочие коллективы детских садов проходят тестирование на COVID-19.

На кадрах было видно, что в коридоре довольно большое скопление людей. По мнению автора ролика, они не соблюдали необходимое социальное дистанцирование. Эту ситуацию прокомментировал глава округа Сергей Перцев:

- Вместе с тем, в преддверии проведения тестирования, точно это знаю, все коллективы дошкольных образовательных учреждений были разделены на группы по времени, рекомендованному поликлиникой, места в рекреации медицинского учреждения достаточно для соблюдения всеми пришедшими социальной дистанции. Но, к сожалению, не все работники ДОУ с ответственностью подошли к данному мероприятию, что и стало следствием утреннего инцидента, - поделился он.

Перцев сообщил, что с руководителями детских садов провели дополнительную беседу о необходимости соблюдения социальной дистанции.

- Полтора метра дистанции между посетителями городской поликлиники сейчас обеспечены, - добавил он.