На Ставрополье более 130 тысяч школьников получают бесплатное горячее питание

На Ставрополье 132 тысячи детей с 1 сентября 2020 года получают в школах бесплатное горячее питание Фото: Алексей БУЛАТОВ

На Ставрополье 132 тысячи детей с 1 сентября 2020 года получают в школах бесплатное горячее питание. Как подчеркнули в пресс-службе главы региона, это ученики 1-4 классов.

Напомним, что губернатор Ставрополья встретился с министром образования края. Отдельно на встрече также обсудили реализацию нацпроекта «Образование».

Так, в ее рамках ведется строительство трех школ в Михайловске, Кисловодске и Пятигорске.

В сельских школах к 1 сентября созданы 42 центра образования «Точка роста». Обновлена материально-техническая база двух коррекционных школ в Кочубеевском и Андроповском районах.

Отремонтировано 26 спортивных залов и создано 26 спортивных клубов в 43 сельских школах. Открыт детский технопарк «Кванториум» в Невинномысске, начал работу мобильный детский технопарк.