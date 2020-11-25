В Пятигорске уничтожат нелегальную свалку с закопанным мусором

В Пятигорске обнаружили незаконную свалку. Сумму ущерба оценили в 8,5 млн рублей, передает пресс-служба Прокуратуры Ставропольского края.

Проверку организовали после обращения местного жителя. Свалку организовали на территории участка, находящегося в собственности физлица. На поверхности обнаружены "отходы различного морфологического состава": бумага, пластик, картон, отходы от упаковки товаров и прочее. Мусор лежал навалами. Отходы также пересыпали грунтом, это установили после перемещения земли на территории.

Предприниматель нарушил два федеральных закона (№26 и 89) и постановление Правительства России (№1425). Ущерб вреда оценили в 8524950 рублей.

- В Пятигорский городской суд направлено исковое заявление о запрете физическому лицу, иным лицам использовать земельный участок, об обязании ликвидировать несанкционированные свалки отходов на земельном участке, произвести рекультивацию земельного участка, о взыскании ущерба и об изъятии земельного участка, - сказано в сообщении прокуратуры.