На Ставрополье с 25 ноября стартует операция «Пешеход»

Фото: пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю

На Ставрополье количество аварий, в которых страдают пешеходы, не уменьшается. Печальная статистика говорит о том, что каждое третье ДТП с пострадавшим – это авария с участием пешехода.

Так, на Ставрополье с 25 по 29 ноября пройдет операция «Пешеход».

В ее рамках наряды ДПС будут контролировать соблюдение правил перехода проезжей части ставропольцами и соблюдением предоставления преимущества в движении водителями.

Рейды проведут на опасных участках, где чаще всего происходят ДТП с участием пешеходов.

Кроме профилактических бесед о необходимости переходить дорогу по пешеходному переходу, участников дорожного движения познакомят с информацией о необходимости использовать световозвращающие элементы.

Инспекторы дорожного надзора проведут проверку состояния улично-дорожной сети вблизи пешеходных переходов на предмет наличия ограждений, разметки, дорожных знаков, освещения). Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Ставрополью.