На Ставрополье запустили экологическое мобильное приложение

На Ставрополье заработало мобильное приложение, через которое местные жители смогут отмечать расположение стихийных свалок. Об этом рассказал на «Прямой линии» губернатор Ставрополья.

Накануне на «Прямую линию» обратился житель краевого центра, который записал видеовопрос со стихийной свалки в Члинском лесу и поинтересовался, какие новые методы борьбы есть с этой проблемой.

— Я благодарен активным людям и сам принимаю участие в различного вида субботниках, потому что говорить об экологии и прийти и своими руками очистить лет — разные вещи. Но болезнь несанкционированных свалок у нас в регионе сохраняется, — посетовал глава Владимир Владимиров.

Он пригласил в прямой эфир министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставрополья Андрея Хлопянова и попросил его проанонсировать новое программное обеспечение для решения проблемы стихийных свалок.

—Мы подготовили мобильное приложение, где есть все слои территорий — это и земля, и вода, и особо охраняемые природные территории, и мониторинг окружающей среды. Его можно скачать, как «Природа 26», — поделился министр.

Владимир Владимиров попросил разместить ссылку на скачивание приложения на сайте регионального министерства, а также устроить ближайшие субботники в Кировском городском округе и в краевом центре.

Напомним, что в Ставрополе редакция «Комсомольской правды» вышла на уборку Таманского леса. Не секрет, что Холодные родники в Ставрополе - место притяжения гостей и жителей краевой столицы.

Отдыхая там, некоторые недобросовестные горожане оставляют мусор в лесу. В итоге облагороженное место превращается в свалку.