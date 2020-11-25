На Ставрополье только три процента школьников перешли на дистанционное обучение

Менее 3 % школьников Стврополья сейчас не посещают занятия из-за действия в отдельных классах карантина по коронавирусу или ОРВИ. Об этом сообщил министр образования края Евгения Козюра.

По его словам, для всех желающих остается доступной возможность учиться в удаленном формате.

На сегодняшний день такой формой воспользовались 0,6% учащихся 9 классов и 0,7% учеников 11-х классов.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что министр образования Ставропольского края доложил губернатору о том, что сотрудники детских садов продолжают сдавать тест на коронавирус.

- Эта работа уже начата, - доложил он, - ее планируется завершить в начале декабря.