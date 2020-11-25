В ауле в Карачаево-Черкесии построили современный спортивный центр

ФОК в ауле Кубина. Фото пресс-службы главы КЧР.

Строительство в ауле Кубина Абазинского района современного физкультурно-оздоровительного комплекса стало возможным благодаря реализации федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016 - 2020 годы».

- Это один из 43 спортивных объектов, которые мы строим в текущем году. Без сомнении , в 2020 году нам удалось совершить серьёзныи рывок в развитии спортивнои инфраструктуры, в первую очередь, в сельских населенных пунктах Карачаево-Черкесии, - сказал глава республики Рашид Темрезов. - Только в этом году - 35 спортплощадок, два футбольных поля: в Псыже и Эрсаконе, соответственно, а также 4 новых современных физкультурно-оздоровительных комплекса. В День республики в сентябре мы ввели в эксплуатацию ФОК в Усть-Джегуте, завершается строительство спорткомплексов в селе Чапаевском, ауле Адыге-Хабль, построен новыи ФОК в Кубине. Вчера руководство Газпрома сообщило и о сроках строительства ФОКа в ауле Хабез с плавательным бассеи ном - завершение намечено на 2022 год.

ФОК в ауле Кубина - это двухэтажное здание с универсальным спортивным залом. Общая площадь составляет порядка 900 кв. метров. В здании располагается зал для занятия борьбой (24х15,34 м) с пропускной способностью 30 человек в смену. Есть здесь также зал для игровых видов спорта и вспомогательные помещения - для администрации, раздевалки и другие.

Из-за отсутствия спортивного центра в ауле занятия проводились в спортзале местной школы, который, к сожалению, не мог принять всех желающих. После ввода в эксплуатацию физкультурно-оздоровительного комплекса ситуация изменится - теперь жители смогут заниматься спортом в подобающих условиях, в ауле появится возможность развивать различные спортивные дисциплины.