Губернатор Ставрополья прокомментировал идею о колесе обозрения в центре города

Губернатор Ставрополья на «прямой линии» ответил на вопрос о проекте по установке 75-метрового колеса обозрения в центре города на Крепостной горе.

— Комсомольская горка - это объект культурного наследия. Это налагает на государство обязательства по его сохранению. Поэтому мы, скорей всего, сдвинем его (колесо) к Казанскому собору. Где-то около пожарной части смотрим площадку, но проект до конца не решен, — поделился Владимир Владимиров.

Кстати, проект колеса обозрения не единственный, который планируется к реализации на Комсомольской горке. Там также могут появиться мост за монументом красноармейца и канатная дорога от Пионерского пруда до горки.

Новые объекты помогут сделать город и край большим туристическим центром.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что главу края попросили вернуть перевод стрелок часов на зимнее время, чтобы дети возвращались с учебы, а взрослые с работы - еще при свете дня.