На Ставрополье увеличили количество коек для лечения COVID-19 и внебольничной пневмонии

На сегодняшний день они свободны на 22% Фото: Архив "КП"

На Ставрополье увеличили количество коек для лечения больных коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе краевого минздрава.

В больницах перепрофилировали 2411 коек. Это позволило создать 3769 функционирующих мест в стационарах. На сегодня они свободны на 22%. Выросло и число оснащенных подачей кислорода коек до 1659. Также создана 381 реанимационная койка, оснащенная аппаратами ИВЛ.

Напомним, на 25 ноября, на Ставрополье коронавирус выявлен у 26 579 человек (+222), вылечились 23 826 (+130), скончались 520 (+5).

Работа по тестированию на коронавирус продолжается. Ежедневно выполняется по 6-7 тысяч таких исследований, их общее количество приближается уже к 880 тысячам. Это помогает своевременно пресекать цепочки распространения инфекции и оказывать помощь заболевшим.

- Возможности для этого в крае есть и мы продолжаем их наращивать, - прокомментировал Владимир Владимиров.

Ранее «Комсомолка» писала, что реаниматолог «красной зоны» рассказал, как лечат коронавирус. По его словам, чаще всего не удается спасти пациентов с дыхательной недостаточностью из-за большого поражения легочных тканей.