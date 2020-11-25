Более 33% населения Ставрополья привилась от гриппа

Свыше 931 тысячи жителей Ставрополья провакцинировались от гриппа. Это более 33% населения края, передает региональный Минздрав.

- Среди привитых – порядка 259 тысяч детей. Всего же планируется вакцинировать 303 тысячи юных жителя нашего края и около 1,3 млн взрослых, - сказано в сообщении.

По данным краевого управления Роспотребнадзора, вирусы гриппа не обнаружены.

- За предыдущую неделю зарегистрировано порядка 12 тысяч человек, больных острыми респираторными вирусными инфекциями. Эпидпорог не превышен, однако отмечается рост заболеваемости, особенно среди взрослого населения, - сообщает пресс-служба министерства здравоохранения СК.

На Ставрополье поступило более 1,1 млн доз. Всего в край привезут 1,4 вакцин. Особое внимание при прививании уделяют беременным, чей организм ослаблен и очень восприимчив к инфекциям.