Прокуратура проверит сообщение о жестоком отлове собак в Георгиевске

Прокуратура Ставропольского края организовала проверку после публикации о нарушениях при отлове животных в Георгиевском городском округе. Об этом сообщает пресс-служба надзорного органа.

- По требованию прокурора Ставропольского края Александра Лоренца начата проверка по публикации по вопросу целевого расходования бюджетных денежных средств и по факту жестокого обращения с животными. По результатам проверки будет дана оценка действиям должностных лиц администрации Георгиевского городского округа и специализированной организации по отлову животных, - сказано в сообщении.

Речь идет об обращении волонтеров "Доброго сердца". Активисты посетили питомник, где содержали бездомных собак. Судя по кадрам, вольеры не оборудованы для того, чтобы животные могли пережить зиму в приемлемых условиях. Кроме того, у собак нет воды и еды.

Согласно данным на сайте "Госзакупок", отловом животных в Георгиевском городском округе занимается МУП "САХ", работа которого должна была закончиться 31 декабря 2020 года. Тендер на 3,4 млн рублей выложило управление ЖКХ окружной администрации. Конечная сумма контракта не известна: в официальном документе сказано, что "САХ" получила на работы 3,9 тысяч рублей.

Отметим, что предприятие также выиграло тендер на отлов собак в Кировском городском округе. Сумма тендера - 390 тысяч рублей, а компания получит только 7 тысяч рублей.