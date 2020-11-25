Шпаковская районная больница получила кислородные концентраторы

Инфекционное отделение Шпаковской районной больницы в этом году капитально отремонтировано.

Сейчас оно на 25 койках, к каждой из которых подведен кислород, принимает пациентов с Covid-19. Дополнительно на базе терапевтического отделения для больных коронавирусом и внебольничными пневмониями развернуты еще 75 коек.

Здесь также проведены работы по организации кислородной сети. Сейчас подачу жизненно важного газа к пациентам обеспечивают пять кислородных концентраторов, которые вырабатывают чистый кислород из атмосферного воздуха.

Скоро такое оборудование поступит еще, что полностью обеспечит потребность медучреждения в кислороде.

Больница для оказания медпомощи больным Covid-19 получила также аппараты ИВЛ, для диагностики заболевания приобретен современный ретген-аппарат. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава региона.