В Чечне допустили усиление ограничений из-за COVID-19

Власти Чечни предупредили население о возможном усилении ограничительных мер по противодействию коронавирусу в случае нарушения масочного режима и социального дистанцирования.

- Жесткие меры будут. Если вы не хотите, как раньше, сидеть дома без возможности выходить, то всем необходимо придерживаться правил, - заявил руководитель оперштаба и председатель парламента региона Магомед Даудов.

На сегодняшний день в республике выявлено 3 854 случая заражения коронавирусной инфекцией, в том числе 92 случая - за прошедшие сутки. Выздоровели 1 782 человека, 61 пациент умер.

Даудов подчеркнул, что руководство региона не может из-за безответственности некоторых людей рисковать здоровьем жителей республики.