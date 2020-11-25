В Минеральных Водах мужчина нашел в туалете почти миллион рублей

Инцидент произошел 31 августа этого года, около полудня. Житель Кабардино-Балкарии зашел в туалет одного из автосалонов.

Там на урне для мусора мужчина нашел портмоне. «Счастливчик» оглянулся по сторонам, поняв, что никого нет, забрал деньги и ушел. Внутри портмоне находилось 980 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба Минераловодского городского суда.

Однако, вместо случайно приобретенного богатства, мужчина получил повестку в суд.

Против него возбудили уголовное дело по статье «Кража, совершенная в крупном размере». Суд приговорил мужчину к одному году условно с таким же испытательным сроком.