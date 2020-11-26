На Ставрополье за сутки от коронавируса скончались шесть человек

За весь период пандемии заболело – 26807. Победить инфекцию смогли 23968. Фото: Алексей БУЛАТОВ

За последние сутки на Ставрополье от коронавируса скончались шесть человек. Всего число умерших достигло 526.

Губернатор Ставрополья выразил глубокие соболезнования родным и близким этих людей. За сутки диагноз подтвердился еще у 228 человек.

За весь период пандемии заболело – 26807. Победить инфекцию смогли 23968.

А за последние сутки выздоровели – 142 человека. Общее количество проведенных исследований на COVID-19 составляет с весны 884 тысячи. Тесты помогают выявлять новые факты заражения, включая те, что протекают без выраженных симптомов.

- Таких ежедневно регистрируется до 20 случаев. Все заболевшие берутся на медицинский контроль, им оказывается помощь, - сообщил Владимир Владимиров.