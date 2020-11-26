Под Ставрополем загорелся дачный дом, погибли два человека

Инцидент случился 26 ноября, около 04:52 в хуторе Грушквом СНТ «Политехник». Там на ул. Зеленая, 32 произошел пожар в дачном доме на площади 40 м. кв.

В результате погибло два человека. Об этом сообщает пресс-служба краевого управления МЧС России.

Подробности инцидента выясняются.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что пожарные возобновили ранее приостановленное тушение законсервированной скважины в Ногайском районе Дагестана. Напомним, она загорелась 21 октября. Пламя сбито.

Ведутся технологические работы. К тушению возгорания привлекли 46 человек, в том числе от регионального МЧС - 38 спасателей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по республике.