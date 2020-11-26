В Ставрополе изменится схема движения маршрута № 44

Фото: пресс-служба администрации Ставрополя

12/2 автобусы маршрута № 44 м изменят схему движения для обеспечения доступности регулярных перевозок жителей ж/к «Олимпийский», мкр. «Перспективный» и улицы Пирогова до Ставропольского краевого клинического многопрофильного центра по улице Тюльпановая.

Так, с 30 ноября они будут ехать в прямом направлении по: улице Алмазная, Тюльпановая, Бирюзовая, Южный обход, Доваторцев, Пирогова, 45-я Параллель, проспекту Российскому, улице Тухачевского, 50 лет ВЛКСМ, Шпаковской, Доваторцев, Мира, Достоевского, Серова, Мимоз, Чехова, Широкой.

И точно также в обратном направлении. Об этом сообщает пресс-служба администрации краевого центра.

Напомним, что от улицы 50 лет ВЛКСМ по улицам Доваторцев и Мира пассажиры могут доехать на автобусах № 14, 14 м, 38, 40, троллейбус № 8.

От улицы 50 лет ВЛКСМ по улице Серова до 204 квартала Ставрополя население обслуживают автобусы маршрута № 47 м.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в Ставрополе жителей просят помочь в поисках нуждающегося в медицинской помощи мужчины.

Пропал Максим Жуков, 1978 года рождения. Приметы: рост - 172 см, крупного телосложения, волосы рыжие, глаза серые. Мужчина был одет в зеленую спортивную куртку с капюшоном, темно-синие брюки и синие резиновые тапки.

Поисковый отряд «Лиза Алерт» просит всех, кто что-либо знает о его местонахождении, позвонить по телефонам 8 (800) 700 54 52 или 112.