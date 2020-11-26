На Ставрополье водитель ГАЗели сбил лежавшую на дороге женщину

Фото: пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю

Инцидент произошел 25 ноября, около 06:00, в станице Урухской Георгиевского городского округа. Водитель ГАЗели сбил женщину, которая по неустановленным пока причинам, лежала на проезжей части дороги около обочины попутного направления.

Прибывшие на место ДТП медики констатировали смерть 51-летней ставропольчанки. За рулем легковушки был 29-летний водитель, который не имеет соответствующей категории на управление этим видом транспортных средств.

На момент ДТП автомобиль был технически неисправен, страховой полис отсутствует. По выявленным нарушениям составлены соответствующие административные материалы.

По факту происшествия проводится проверка, степень ответственности участников устанавливается. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю.