Прокуратура начала проверку после гибели на пожаре под Ставрополем двух человек

Инцидент случился 26 ноября, около 04:52 в хуторе Грушевом СНТ «Политехник». Там на ул. Зеленая, 32 произошел пожар в дачном доме на площади 40 м. кв.

В результате погибло два человека. Об этом сообщает пресс-служба краевого управления МЧС России. Подробности инцидента выясняются.

Прокуратура Ставрополья организовала проверку по факту пожара, произошедшего в жилом доме в СНТ «Политехник», в результате которого погибли два человека. Об этом сообщает пресс-служба краевого ведомства.

Прокуратура Ставрополя проводит проверку, ход и результаты которой, находятся на контроле в прокуратуре края. При наличии основании будут приняты меры прокурорского реагирования.