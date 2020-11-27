За сутки на Ставрополье скончались шесть пациентов с коронавирусом

За четверг еще 176 человек выписали из-под наблюдения врачей в связи с выздоровлением

Еще шесть пациентов с коронавирусом скончались за сутки на Ставрополье. Число умерших достигло 532.

Губернатор Ставрополья выразил глубокие соболезнования родным и близким этих людей.За прошлый день диагноз подтвердился еще у 225 человек. Всего в крае число зараженных достигло 27032.

За четверг еще 176 человек выписали из-под наблюдения врачей в связи с выздоровлением. Таким образом, на Ставрополье общее число тех, кто преодолел болезнь превысило 24 тысячи человек.

- Продолжаем тестирование для выявления новых фактов заражения. Всего таких исследований выполнено уже свыше 890 тысяч. Каждый случай заболевания берется под медицинский контроль. Эта работа помогает сдерживать распространение инфекции и своевременно оказывать помощь пациентам, - считает Владимир Владимиров.