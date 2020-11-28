В Ставропольском крае продолжает расти число умерших от коронавируса Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На Ставрополье за сутки от коронавируса скончались семь человек. Число умерших достигло 539.

Губернатор Ставрополья выразил глубокие соболезнования родным и близким этих людей. За последние сутки диагноз подтвердился еще у 227 жителей края.

Число зараженных в регионе достигло 27259. Победить болезнь смогли 24342 человека. А за последние сутки выздоровело – 198 пациентов.

- Мы принимаем дополнительные меры, чтобы сдержать распространение коронавируса. Но лучшей защитой все еще остается профилактика. Делайте все, чтобы не пустить вирус в свою жизнь и соблюдайте меры предосторожности. Берегите себя и близких! Всем желаю только здоровья, - обратился Владимир Владимиров к землякам.