В Ставрополе на улицах создадут новогоднее настроение

Фото: пресс-служба администрации Ставрополя

В этом году праздничное настроение жителям и гостям Ставрополя будет обеспечено, несмотря ни на что. Что касается проведения новогодних и рождественских мероприятий, то они напрямую зависят от эпидемиологической ситуации.

Так, в администрации города рассказали, что планируется существенно дополнить новогоднее убранство центральной части Ставрополя.

На улице Дзержинского от ул. Артема до просп. Октябрьской Революции устанавливают 132 светодиодных дерева, а на площади Ленина появятся 5 интерактивных LED-шаров и, конечно, главная новогодняя елка.

К началу зимы завершится монтаж новогоднего оформления городских фонтанов. Яркая светодиодная иллюминация украсит множество деревьев и зданий краевого центра, а на остановочных павильонах разместят праздничные тематические баннеры.