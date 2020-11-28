В Ставрополе женщина перевела мошеннику более полутора млн рублей

Фото: пресс-служба администрации Ставрополя

Доверчивая жительница Ставрополя перевела мошеннику более полутора миллионов рублей. Женщина рассказала в полиции, что ей позвонил мужчина и представился сотрудником службы безопасности банка.

По его словам, с ее счетом проводятся незаконные операции и, чтобы сберечь деньги, необходимо перевести их на резервную ячейку.

Женщина поверила неизвестному и перевела на указанный счет более одного миллиона шестисот тысяч рублей.

Спустя время она поняла, что стала жертвой мошенника и обратилась в полицию. По данному факту возбудили уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба администрации Ставрополя.

Жителей края в очередной раз просят не забывать о бдительности! Не переводите деньги незнакомцам, кем бы они ни представились.

- Не отправляйте и не называйте коды из СМС-сообщений. Если вы стали жертвой мошенников, незамедлительно обратитесь в полицию по телефону 02 или 102 (с мобильного телефона), - говорится в сообщении.