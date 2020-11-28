На Ставрополье обновляют контейнеры для твердых коммунальных отходов

В Нефтекумске закупили 46 новых контейнеров для сбора твердых коммунальных отходов взамен тех, что пришли в негодность. Их установят в микрорайонах города в соответствии с заявками от жителей. Потребность по городу в контейнерах на этот год полностью закрыта. Об
Этом сообщили в администрации Нефтекумского городского округа.
Между тем по данным регионального министерства ЖКХ, на Ставрополье есть 14 тысяч контейнерных площадок и 22 тысяч контейнеров.
Лучше всего дела с обеспеченностью контейнерами обстоят в Ставрополе и городах Кавказских Минеральных Вод.
Напомним, с января 2019 года в нашем регионе действуют правила обустройства мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и ведения их реестра.
Созданием и обустройством мест накопления ТКО на территории, принадлежащей муниципалитету, занимаются органы местного самоуправления.