На Ставрополье за сутки коронавирусом заболело 227 человек

Число тех, кто сумел преодолеть коронавирусную инфекцию, вновь увеличилось и уже превысило 24,3 тысячи человек.

В том числе, за прошлый день сняли с медицинского наблюдения 198 пациентов. Об этом сообщил губернатор Ставрополья.

За сутки коронавирусом заболело 227 человек. Число зараженных в регионе достигло 27259. За прошлый день жертвами инфекции стали семь жителей региона.

Владимир Владимиров выразил глубокие соболезнования родным близким этих людей. Всего число умерших в крае достигло 539.

- Работа по выявлению новых случаев заражения COVID-19 продолжается. Охват тестированием растет. Всего на Ставрополье проведено свыше 897 тысяч исследований на коронавирус. Заболевшим оказывается медицинская помощь, - прокомментировал глава региона.