На Ставрополье восстановят закрытое на 8 лет инфекционное отделение

На Ставрополье в 2021 году возобновит работу корпус инфекционного отделения краевого центра специализированных видов медицинской помощи №1 в Буденновске. Об этом сообщает пресс-служба краевого Минстроя. П

о данным ведомства, корпус был закрыт из-за ветхости здания и не работал 8 лет.

- На обновление объекта потребуется более 88 млн рублей. Работы планируем завершить в следующем году, - рассказал министр строительства и архитектуры края Валерий Савченко.

После реконструкции в отделении будут работать 35 инфекционных коек, предусмотрено создание точек подачи кислорода, оборудование реанимационных палат для взрослых и детей.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что на Ставрополье за сутки коронавирусом заболело 227 человек. Число зараженных в регионе достигло 27259. За прошлый день жертвами инфекции стали семь жителей региона.

Владимир Владимиров выразил глубокие соболезнования родным близким этих людей. Всего число умерших в крае достигло 539.