На Ставрополье в 2021 году сделают развязку между Иноземцево и Пятигорском

Жители Ставрополья во время «прямой линии» главы региона спросили, когда будет готов путь из Иноземцево в Пятигорск через 9 станцию.

Это обращение передали в министерство дорожного хозяйства Ставрополья.

В ведомстве рассказали, что проект будущей дороги уже находится в разработке. Для нее уже готовят проектную документацию.

Напомним, план реконструкции автомобильных дорог «Подъезд №1 к городу Пятигорску» и «Бештаугорское шоссе предусматривает создание транспортной развязки. Она будет призвана решить проблему курорта, связанную с дорожным движением.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что на Ставрополье в 2021 году возобновит работу корпус инфекционного отделения краевого центра специализированных видов медицинской помощи №1 в Буденновске. Об этом сообщает пресс-служба краевого Минстроя.

По данным ведомства, корпус был закрыт из-за ветхости здания и не работал 8 лет.