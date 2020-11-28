Теперь сюда можно дозвониться, набрав вместо длинного номера 8-800-200-26-03 просто короткий номер 112 как с мобильного, так и проводного телефона Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На Ставрополье заработал единый короткий номер по коронавирусу. Теперь набрав единый для всей страны "122", пациенты смогут получить необходимую информацию и консультацию в связи с заболеванием COVID-19.

Если россиянам потребуется, их могут соединить с поликлиникой и необходимыми службами.

К работе уже подключились 27 регионов России , в том числе и Ставрополье.

По новому бесплатному номеру будут отвечать операторы краевого call-центра, созданного на базе горячей линии для информирования людей о мерах медпрофилактики и помощи пациентам с COVID-19.

Теперь сюда можно дозвониться, набрав вместо длинного номера 8-800-200-26-03 просто короткий номер 112 как с мобильного, так и проводного телефона.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что на Ставрополье за сутки от коронавируса скончались семь человек. Число умерших достигло 539.

Губернатор Ставрополья выразил глубокие соболезнования родным и близким этих людей. За последние сутки диагноз подтвердился еще у 227 жителей края.

Число зараженных в регионе достигло 27259. Победить болезнь смогли 24342 человека. А за последние сутки выздоровело – 198 пациентов.

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