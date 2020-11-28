В Дагестане предприниматель нелегально продал газ на 92,7 млн рублей

Уголовное дело направили в суд для дальнейшего рассмотрения Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Дагестане против предпринимателя возбудили уголовное дело по статье «Незаконное предпринимательство». Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

По данным ведомства, мужчина с 2013 по 2019 годы реализовывал на автозаправочной станции сжиженный углеводородный газ в количестве свыше 5,5 млн. литров без специальной лицензии.

Причем, автозаправочная станция этому предпринимателю не принадлежала. В результате незаконной деятельности злоумышленник извлек доход в сумме более 92,7 млн. рублей. Уголовное дело направили в суд для дальнейшего рассмотрения.

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