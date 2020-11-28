В Ставрополе в декабря появятся антивирусные маршрутки

В Ставрополе в декабре начнут курсировать 5 маршруток, оснащенных специально для профилактики распространения COVID-19 и других вирусов.

В салонах этих автобусов установят бактерицидные поручни с напылением с содержанием ионов серебра. Воздух пропускается через бортовой рециркулятор, то есть очищается от бактерий и вирусов.

Помимо этого, внутри есть диспенсеры с антисептиками для дезинфекции рук, а также бесконтактные кнопки для требования остановки.

Так, пассажиры будут максимально защищены от передачи вируса, насколько это можно обеспечить в условиях салона маршрутки. Об этом сообщает пресс-служба «Ставропольского пассажирского автотранспортного предприятия №1».

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в Пятигорске сотрудники полиции и администрации провели рейд по ночным клубам, кафе и барам.

Проверили участники рейда как заведения соблюдают постановление губернатора Ставрополья, согласно которому работа этих заведений запрещена с 22:00 до 06:00.

Проверяющие побывали в 6 городских заведениях. В первую очередь они посетили те, на которые поступало большое количество жалоб от горожан.