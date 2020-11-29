На Ставрополье за сутки коронавирусом заболели 229 человек

На Ставрополье за сутки коронавирус выявили у 229 местных жителей. За время пандемии инфекцией заболело 27488 человек в крае, сообщает Владимир Владимиров в социальных сетях.

Врачи вылечили еще 127 пациентов. Всего болезнь побороли 24469 жителей Ставропольского края. Умерли 545 человек: за сутки зафиксировали шесть летальных исходов. За все время было проведено свыше 902 тысяч исследований на COVID-19.

- В сегодняшних условиях чтобы защитить себя и своих близких, лучше не рисковать здоровьем и соблюдать все правила эпидемиологической профилактики. Бдительность и осторожность помогут держать инфекцию на расстоянии, - написал губернатор.