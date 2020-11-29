Больница Железноводска заплатит миллион рублей за смерть новорожденного

В Железноводске суд обязал городскую больницу выплатить миллион рублей семье Тихомировых, сообщает Newstracker со ссылкой на адвоката потерпевших.

В ноябре 2018 года врачи с опозданием в 2 часа заметили, что роды идут с нарушениями. Примерно через столько же Галине Тихомировой сделали кесарево сечение. Малыш скончался через месяц. А роженице из-за осложнений удалили детородные органы, что подтверждает судебная медэкспертиза.

В самом начале дела супруги хотели компенсацию в 5 млн рублей. Но суд снизил ее в пять раз. Юрист потерпевших не уточнил, будут ли они обжаловать решение суда.